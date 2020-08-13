اليمن: موقفنا ثابت تجاه دعم قضية فلسطين وحقوق شعبها

اليمن / الخليج 365

أعلن اليمن، الخميس، موقفه الثابت تجاه دعم قضية فلسطين وحقوق شعبها بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، نشرها عبر حساب الوزارة على تويتر، بعد ساعات من إعلان توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق تطبيع للعلاقات.

وقال الحضرمي: "موقفنا بالجمهورية اليمنية سيظل ثابتا ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف: "سيظل الشعب اليمني داعما للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في أرضه ودولته، ولن نحيد"، دون التحدث عن الاتفاق أو ذكر موقف واضح بشأنه.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة عبر تويتر، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام واصفا إياه بـ "التاريخي".

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بدوره، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة عبر تويتر، إعلان ترامب اتفاقية سلام بين تل أبيب وأبو ظبي بأنه "يوم تاريخي".

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية، أنباء التوصل إلى الاتفاق، قائلة إن أبو ظبي وتل أبيب اتفقتا على وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية.

وبذلك تكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

ويأتي إعلان اتفاق السلام بين تل أبيب وأبو ظبي، بعد تصريح نتنياهو ومسؤولين آخرين في أكثر من مناسبة، بوجود تقارب مع الإمارات، ودول عربية وإسلامية أخرى.

كما زادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين إسرائيل والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.