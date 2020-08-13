إخوان الأردن: تطبيع الإمارات مع إسرائيل "طعنة" لقضية فلسطين

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

اعتبر حزب "جبهة العمل الإسلامي" (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن) أن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل "طعنة للقضية الفلسطينية وخيانة لمواقف الشعوب الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني".

جاء ذلك في بيان للحزب، استنكر فيه الخطوة الإماراتية، مؤكدا رفضه لكافة التبريرات التي أوردتها الإمارات لإقدامها على هذه "الخطوة المشؤومة"، ومنها ما يتعلق بـ"تأجيل تطبيق خطة الضم" الإسرائيلية لأراض فلسطينية بالضفة الغربية.

وبين الحزب أن "صمود الموقف الفلسطيني والأردني رسميا وشعبيا في رفض مخطط الضم، هو ما أجبر الاحتلال على التراجع عن تطبيقها، في وقت كانت العديد من الأنظمة العربية (لم يذكرها) أعطت الضوء الاخضر للاحتلال لتنفيذ مخططاته لتصفية القضية الفلسطينية".

وقال إن ما أقدمت عليه الإمارات يمثل "يوما أسود في تاريخ الشعوب العربية، ولا يعبر عن موقف الشعب الإماراتي الذي عرف عنه دعمه للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال".

وطالب الحزب، الإمارات بالتراجع عن هذه الخطوة، معتبرا أنها "تأتي تتويجا لمسيرة أعوام من التطبيع غير المعلن بين الإمارات والكيان الصهيوني".

وحذر من أن الخطوة "تمثل ضوءا أخضر للاحتلال الصهيوني، للاستمرار في انتهاكه للحقوق الفلسطينية وتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية والعدوان على الأرض والمقدسات".

ولفت إلى أن الاتفاقية تشكل "مكافأة للاحتلال على جرائمه، وطعنة في صدر نضالات الشعب الفلسطيني وقواه الحية المجاهدة، واستهزاء بدماء الشهداء وجراحات الجرحى وعذابات الأسرى والمعتقلين، والتاريخ لن يرحم المتخاذلين الذين سيسجلهم التاريخ في قائمة العار والخيانة".

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وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام واصفا إياه بـ "التاريخي".

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: "تقدم هائل اليوم، اتفاق سلام تاريخي بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات".

بدوره، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة عبر تويتر، إعلان ترامب اتفاقية سلام بين تل أبيب وأبو ظبي بأنه "يوم تاريخي".

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية، أنباء التوصل إلى الاتفاق، قائلة إن أبو ظبي وتل أبيب اتفقتا على وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية.

وبإتمام توقيع الاتفاق، ستكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

ويأتي إعلان اتفاق السلام بين تل أبيب وأبو ظبي، بعد تصريح نتنياهو ومسؤولين آخرين في أكثر من مناسبة، بوجود تقارب مع الإمارات، ودول عربية وإسلامية أخرى.

كما زادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين إسرائيل والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.