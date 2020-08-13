سفير أنقرة للساعين إلى فرقة الأتراك والعراقيين: لا خبز لكم هنا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أكد السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، الخميس، وحدة الشعبين التركي والعراقي ضد أي محاولة للتفريق بينهما.



وقال يلدز في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه "ليس بمقدور أي أحد التفريق بين الشعبين العراقي والتركي".



وقصد يلدز في تصريحه جهات إقليمية ودولية، لكنه لم يسمها.



وقال إن هذه الجهات "تنتظر الفرصة بفارغ الصبر لتفريق الشعبين. لا خبز لكم في هذا المكان".



وشدد على أن العراقيين والأتراك وقفوا إلى جانب بعضهم في الأوقات الصعبة، مؤكدا استمرار الشعبين في ذلك.



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وتأتي التغريدة بعد يوم من استدعاء العراق، يلدز، وتسليمه مذكرة احتجاج على ما قال إن طائرة تركية من دون طيار تسببت بمقتل عدد من عناصر حرس الحدود العراقي في منطقة حدودية.



وينشط مسلحو منظمة "بي كا كا" الإرهابية داخل الأراضي العراقية على حدود تركيا، ومن هناك يشنون هجمات داخل تركيا.



وتشن القوات التركية هجمات جوية ومدفعية وبرية، بين فترات متباينة، ضد مسلحي منظمة "بي كا كا" داخل الأراضي العراقية.



وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة الخارجية التركية، إن أنقرة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية أمن حدودها، في حال واصل العراق تجاهل وجود عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية على أراضيه.



وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أن مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة ضد عناصر "بي كا كا" المتواجدين في العراق، تقع على عاتق بغداد بالدرجة الأولى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.