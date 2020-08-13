نواب عرب في "الكنيست" ينددون باتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365-

ندد نواب عرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الخميس، باتفاقية السلام التي تم توقيعها بين إسرائيل والإمارات.



وعلّق رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست، أيمن عودة على توقيع الاتفاقية قائلا، في بيان مقتضب على صفحته الرسمية في موقع (فيسبوك) "بالبنط العريض جدًا؛ لا سلام ولا تطبيع ولا قناعات ولا تقارب بين الشعوب، دون إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني".



وقال النائب عن القائمة المشتركة مطانس شحادة، إن توقيع الاتفاقية جاءت نتيجة طبيعية "لعلاقات أمنيّة واستخباراتيّة واستراتيجيّة، غير طبيعيّة، قائمة منذ سنوات بين البلدين".



وأضاف في منشور عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك "هي في الحقيقة مكافأة لكذبة (بنيامين) نتنياهو حول الضمّ، لكنّها فرصة للإمارات للتطبيع بحجة منع الضم".



وقال شحادة "نتنياهو يكذب والإمارات تكذب، ووحده الشعب الفلسطيني يدفع الثمن".



كما وصفت هبة يزبك، النائب العربية عن القائمة المشتركة في الكنيست الاتفاقية بأنها "شرعنة للاحتلال (الإسرائيلي) والاستيطان".



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وأضافت في بيان صدر عن مكتبها "هي مصالح استراتيجية وسياسية على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".



بدوره، قال الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إنّ "الإعلان عن اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل يأتي في إطار تطبيق (صفقة القرن) وضرب حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني".



وأشار الحزبان في بيان مشترك اطلعت وكالة الخليج 365 عليه إلى إنّ "العلاقات بين أنظمة الخليج وإسرائيل ليست جديدة".



وتابع "لكن انتقالها إلى هذا السفور يؤكد طبيعة المخططات الإمبريالية لإعادة ترتيب الأوراق الإقليمية ومحاصرة القوى المقاومة للهيمنة الأمريكية-الإسرائيلية على المنطقة".



وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع اتفاقية سلام بين أبو ظبي وتل أبيب، مقابل أن تتوقف إسرائيل عن عملية ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام (صفقة القرن).



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