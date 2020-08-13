مجاناً.. أسهل الطرق لصناعة ملف «PDF» يدعم اللغة العربية (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلال طريقة صناعة ملف PDF فيه حقول تعبئة جاهزة، باللغة العربية.
وقال الحمادي، معلقا على المقطع: “من أسهل الطرق لصناعة ملف PDF فيه حقول تعبئة جاهزة، بحيث تُسهل على الشخص الي يستخدمه ليقوم بتعبئة الحقول مباشرة وبشكل داعم للعربية”.
وأضاف أنه يمكنك عمل ذلك بشكل مجاني وبدون تحميل أي برامج متخصصة من خلال رابط هذه الخدمة (اضغط هنــا).
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