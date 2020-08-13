شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إدارات تعليمية تعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت العديد من الإدارات التعليم على مستوى المملكة، اليوم الخميس، عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.
وأعلنت إدارات التعليم في مكة وحائل والأفلاج والزلفي والقويعية حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات لعام ١٤٤١ -١٤٤٢ عبر حساباتهم في “نظام نور”.
وسيكون فترة الاعتراض على نتيجة الحركة من موعد إعلان الحركة حتى يوم الأربعاء 29-12 فيما سيكون 1442-1-1 الاعتماد النهائي لحركة النقل الداخلي واعتبارًا من 4-1-1442 سيكون إخلاء الطرف والمباشرة في المدارس المنقول إليها.
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