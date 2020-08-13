شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إدارات تعليمية تعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت العديد من الإدارات التعليم على مستوى المملكة، اليوم الخميس، عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

وأعلنت إدارات ⁧‫التعليم‬⁩ في ⁧‫مكة‬⁩ و⁧حائل‬⁩ و⁧الأفلاج‬⁩ والزلفي والقويعية حركة ⁧‫النقل الداخلي‬⁩ للمعلمين والمعلمات لعام ١٤٤١ -١٤٤٢ عبر ⁧‫ حساباتهم في “نظام نور”‬⁩.

وسيكون فترة الاعتراض على نتيجة الحركة من موعد إعلان الحركة حتى يوم الأربعاء 29-12 فيما سيكون 1442-1-1 الاعتماد النهائي لحركة النقل الداخلي ‏واعتبارًا من 4-1-1442 سيكون إخلاء الطرف والمباشرة في المدارس المنقول إليها.