شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة مفجعة.. دهس معلمين شقيقين ووفاة أحدهما في شقراء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت محافظة شقراء، مساء أمس الأربعاء، حادثة دهس معلمين شقيقين من قبل إحدى المواطنات مما تسبب في وفاة أحدهما، رحمه الله.

وحاولت المواطنة تفادى إحدى المركبات لتصطدم بالمعلمين الشقيقين، ثم تصطدم بمركبة كانت متوقفة على جانب الطريق.