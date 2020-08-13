راسل كرو يتبرع لترميم مطعم في بيروت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبرع نجم «هوليوود» راسل كرو، كما أعلن الخميس، بخمسة آلاف دولار للمساهمة في إعادة إعمار مطعم لحقه دمار كبير جراء الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع الماضي، وذاع صيته بعدما روج له نجم برامج الطعام الراحل أنطوني بوردان.

ويقع مطعم «لو شيف» العريق في حي الجميزة في بيروت المعروف بمقاهيه وحاناته الكثيرة، وهو من الأماكن المحببة في المنطقة، خصوصاً بفضل أطباقه التي تشبه ما يحضره اللبنانيون في منازلهم.

ولحق دمار هائل بالمطعم جراء الانفجار الضخم الذي شهده مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري.

وأشار راسل كرو الحائز جائزة أوسكار سنة 2001 عن دوره في فيلم «جلادييتر»، عبر «تويتر»،الخميس، إلى أنه تبرع بالمبلغ «نيابة عن أنطوني بوردان».

وكتب «أظن أنه كان ليفعل الأمر عينه على الأرجح فيما لو كان لا يزال بيننا»، في إشارة إلى مقدم برامج الطعام الشهير الذي أنهى حياته سنة 2018.

وأضاف «آمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها قريباً».

وقدّم كرو مبلغ خمسة آلاف دولار عبر حملة تبرعات إلكترونية أطلقها محبو مطعم «لو شيف» المحبب لدى السياح وسكان منطقة الجميزة التي لحقت بها أضرار فادحة جراء الانفجار.

وجمعت الحملة حتى بعد ظهر الخميس ما يزيد على 12 ألف دولار، وباتت تالياً قريبة جداً من بلوغ المبلغ الذي حدده القائمون عليها كهدف لهم وهو 13 ألف دولار.

وكان أنطوني بوردان تناول أول وجبة طعام له في مطعم «لو شيف» قبل أن يعلق مع فريق عمله في لبنان لأسبوع، إثر اندلاع الحرب مع «إسرائيل» في صيف 2006.

وظهر المطعم في الحلقة التي خصصها بوردان للبنان ضمن سلسلة «نو ريزيرفينشز» وحققت انتشاراً كبيراً.

وقال بوردان في الحلقة إن المطعم يقدم «طعاماً جيداً حقاً ذا طابع تقليدي جداً»، كما «يمزج بشكل جيد» بين الأطباق التقليدية والحديثة.