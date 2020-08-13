"المحترفين" تقر آلية توزيع عوائدها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم الخميس اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم 1 لسنة 2020 وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.ترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وحضره أعضاء مجلس الإدارة وممثلو الأندية المحترفة الـ14.افتتح الجنيبي الاجتماع بكلمة ترحيبية جاء فيها "يسعدني أن أتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة قرب انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 وعودة الحياة إلى ملاعب أنديتنا سواء من خلال التدريبات أو الاستعدادات للبطولات التي ستنطلق في سبتمبر المقبل،واعتبر ان العودة لممارسة النشاط الرياضي لم تكن ممكنة لولا حكمة قيادتنا الرشيدة.وأكد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية مواصلة العمل للمحافظة على سلامة شعب الإمارات والمقيمين على أرضها وقال: "نحن الآن أمام تحدٍ جديد، انطلاق الموسم الجديد، شغف المباريات، المتعة والإثارة في المستطيل الأخضر وأهازيج المدرجات، لكن علينا أن نواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان توفير الصحة والسلامة لجميع المنتسبين للمنظومة الاحترافية." كما أشاد الجنيبي في كلمته الافتتاحية بجهود الهيئات الوطنية ووزارة الصحة وخط دفاعنا الأول في الحد من انتشار هذا الوباء واتباع أفضل المعايير، وكذلك الأندية المحترفة على التزامها وحرصها على اتباع البروتوكول المعتمد في هذا الجانب "يداً في يد، سنتجاوز هذه الأزمة الاستثنائية، دورينا سيعود أجمل، سيعود أقوى".عقب ذلك تم تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع وهم: خميس عيسى المزروعي ممثل نادي الظفرة، ناصر إبراهيم الظفري ممثل نادي عجمان وحميد يوسف ممثل نادي الوصل، تلاه التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، ثم البدء في التصويت على مقترحات تعديلات النظام الأساسي، حيث اعتمدت "العمومية" التعديلات المقترحة.تواصل اجتماع عمومية المحترفين بالاطلاع على تقرير نشاط الرابطة والخطة الاستراتيجية، تلاه التصديق على البيانات المالية والميزانية للموسم الرياضي 2019-2020، حيث تم اعتماد عرض الحساب الختامي في سبتمبر من كل عام وذلك في اجتماع المديرين التنفيذيين.

ثم انتقلت أعمال الجمعية العمومية لبند اعتماد آلية توزيعات عوائد الرابطة على الأندية الأعضاء لموسمي 2019-2020 و 2020-2021 حيث تم اعتماد مقترح آلية توزيعات موسم 2019-2020 والمقدم من الأندية بأن يتم التوزيع حسب النسب المعتمدة عن الفترة التي تسبق قرار عدم استكمال مسابقتي الدوري ودوري تحت 21عاما ( الجولة 19) أي بنسبة 73%، ثم توزيع الباقي بالتساوي على جميع الأندية، والإبقاء على الآلية المعتمدة لتوزيعات مسابقاتي كأس سوبر الخليج العربي وكأس الخليج العربي نظرا لاستكمال المسابقتين.

وفي نفس السياق، عرضت رابطة المحترفين مقترحين لآلية توزيعات الأندية لموسم 2020-2021 بنظام جديد بهدف تطوير المسابقات من خلال دعم الأندية وتحفيزها لزيادة الحضور الجماهيري ولتحقيق نتائج إيجابية في المشاركات الآسيوية. تضمن المقترح الأول جائزة ثابتة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الدوري، الجوائز التحفيزية وتشمل: الحضور الجماهيري، المشاركة الآسيوية بالإضافة إلى توزيع النسب حسب التالي: 35% بالتساوي على جميع الأندية، و 65% حسب الترتيب في بطولات المحترفين باستثناء بطولة كأس سوبر الخليج العربي التي تعتبر جائزتها ثابتة مليون درهم للبطل ونصف مليون درهم للوصيف.

أما المقترح الثاني فتضمن الجوائز التحفيزية وتشمل: الحضور الجماهيري والمشاركة الآسيوية بالإضافة إلى توزيع النسب حسب التالي: 35% بالتساوي على جميع الأندية، و 65% حسب الترتيب في بطولات المحترفين باستثناء بطولة كأس سوبر الخليج العربي التي تعتبر جائزتها ثابتة مليون درهم للبطل ونصف مليون درهم للوصيف.

وستقوم رابطة المحترفين الإماراتية بإعادة إرسال مقترحي آلية التوزيعات للأندية مرة أخرى، حيث ستكون لدى الأندية مهلة أسبوع لمواصلة دراسة المقترحين والرد باختيار أحدهما.