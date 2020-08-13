إطلاق نسخة مطورة من النظام الإلكتروني للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين



أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها أجرت تعديلات جوهرية على النظام الإلكتروني للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الحكومة الاتحادية، الذي أطلقته عام 2015، بما يتواءم مع متطلبات المرحلة، والظروف الراهنة التي يمر بها العالم، بحيث بات بإمكان الوزارات والجهات الاتحادية، تحديد الوظائف الحيوية لديها وفق معايير معتمدة.

الوظائف الحيوية

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وأوضحت ليلى السويدي، المديرة التنفيذية لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية، أن التحديثات تأتي لتتماشى مع التوجيهات الصادرة عن الهيئة في أبريل الماضي، للوزارات والجهات الاتحادية، بتحديد الوظائف الحيوية الخاصة بها، والعمل على ضمان استمرار عمل موظفيها لتقديم الخدمات الحيوية، بالوسائل التقنية، مع مراعاة معايير الصحة والسلامة، خلال العمل عن بُعد أو في مقار العمل، لا سيما في ظل تفشي جائحة «كورونا».

وذكرت أن الوظائف الحيوية هي التي تزاولها الجهة الاتحادية، وتكون ذات أهمية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو بيئية، ويصدر بتحديدها قرار من رئيس الجهة الاتحادية، بعد التنسيق مع الهيئة. مشيرة إلى أن ثمة معايير لتحديد تلك الوظائف منها: مدى حيويتها في الظروف الطارئة، وارتباطها بالمهام الأساسية للجهة، ومدى إمكانية تأدية مهامها عن بُعد، ومقدار تأثيرها في استمرارية الأعمال في الظروف الطارئة.

تقارير متنوعة



ولفتت السويدي إلى أن النظام الإلكتروني يتيح لمسؤولي الموارد البشرية مجموعة من التقارير ذات الصلة بالوظائف الحيوية لديها، كتقرير مهارات الموظفين الحاليين، والمهارات المطلوبة للمناصب. كما يوفر النظام شاشة التخطيط المستقبلي للجهة، التي يمكن للجهة عبرها إدراج مجموعة من البيانات التحليلية لعشر سنوات، حيث يقرأ النظام هذه البيانات، ويقدم تحليلاً متكاملاً لها مثل: عوامل النمو، والمؤثرة في الإنتاجية، والخارجية المؤثرة في الوظائف في القطاع المعني بسوق العمل.