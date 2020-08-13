مطار أبوظبي يواصل استقبال أصحاب الإقامات السارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

واصل مطار أبوظبي الدولي، الخميس، استقبال المقيمين أصحاب الإقامات السارية المتواجدين في الخارج، دون الحاجة لشرط استخراج تصريح من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مع ضرورة إبراز النتيجة السلبية لـفحص «كورونا»، ما لم تمض عليها 96 ساعة. وعزز المطار عمليات النقل الجوي، وفق أعلى مستويات السلامة والأمان والفاعلية، بتطبيق مجموعة من الإجراءات الشاملة في الشحن ونقل المسافرين.

وشملت مجموعة التدابير الاحترازية، الفحص الحراري عند المداخل للمسافرين والموظفين، واختبارات تفاعل البوليميراز المجانية (PCR) للكشف عن فيروس «كورونا»، للمسافرين والموظفين، وإدارة فرق العمل، بإعادة جدولة المواعيد، لضمان استمرار عمليات الإمدادات وإدارة الرحلات بأمان وفاعلية، في جميع الأوقات، كذلك إجراء تقييمات المخاطر الدورية، بالتنسيق مع الفرق الطبية التابعة للاتحاد للطيران، وترسيخ ثقافة التباعد الاجتماعي، ونشر التوعية، والتعقيم المستمر.

وبادرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، من الأربعاء 12أغسطس/ آب، بتطوير الإجراءات الحالية، باستبدال نظام التسجيل وانتظار الحصول على الموافقة، بها، بمنح الموافقة المُسبقة تلقائياً دون الحاجة إلى تقديم طلب، والبدء بإجراءات رحلة العودة، لضمان استكمال باقي الإجراءات بسهولة ويسر، ناصحة المقيمين بضرورة تحديث بياناتهم الخاصة مثل: رقم بطاقة الهوية، رقم جواز السفر، الجنسية، بالدخول إلى الرابط uaeentry.ica.gov.ae، علماً أن إجراء تحديث البيانات «اختياري».