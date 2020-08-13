فلسطين تطالب الإمارات بالتراجع فورا عن السلام مع إسرائيل وتعتبره خيانة للأقصى

كما وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن القيادة الفلسطينية تدعو لعقد جلسة فورية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لرفض إعلان التطبيع الإماراتي الإسرائيلي. يتبع..

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