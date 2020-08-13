قرقاش: دول خليجية لها علاقات مع إسرائيل لم تنجح في استغلالها

وجاءت تصريحات قرقاش تعليقا
"العربية" على الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات مقابل تجميد تل أبيب خطة الضم.
قرقاش للعربية: دول خليجية لديها علاقات مع إسرائيل لكنها لم تنجح باستغلالها #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 13, 2020
وقال قرقاش: "خطر ضم أراض فلسطينية، سرع الاتفاق مع إسرائيل بصورة كبيرة".
© AP Photo / Jon Gambrell
وأشار المسؤول الإماراتي "دولة الإمارات ليس لديها أي مشروع خاص في المنطقة، وكل ما أرادته هو تحصين حل الدولتين في عملية السلام، وقرار السلام في النهاية يعود للفلسطينيين".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.
وقال ترامب، على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلون من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".
وأوضح أن "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط".
وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر "تويتر" "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".
وأضاف "كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية".
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