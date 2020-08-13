الرئيس الإسرائيلي يوجه دعوة لمحمد بن زايد لزيارة القدس

وقال ريفلين عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "أهنىء الرئيس الامريكي، رئيس الوزراء الاسرائيلي وولي العهد الشيخ محمد بن زايد على الإنجاز الهام والمثير".
وأضاف "انتهز الفرصة لدعوة ولي العهد لزيارة أورشليم القدس".
وتابع "الاتفاق بين إسرائيل والإمارات العربية هو نقطة تحول استراتيجية نحو مسارات جديدة في منطقتنا".
وأتم "كلي أمل على أن تدعم هذه الخطوة الثقة بيننا وبين شعوب المنطقة حتى الوصول لوفاق واسع وثابت بين الجميع".
وكان ترامب قد اعلن، اليوم، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.
وأوضح أنه سيتم إطلاق اسم "أبراهام" على الاتفاق، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال "قد نرى بلدان أخرى تقوم بذلك".
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