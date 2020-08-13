"أنصار الله" تعليقا على اتفاق السلام: السعودية لا تريد أن تظهر في البداية

ويرى في تصريحات لقناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن "السعودية لا تريد أن تظهر في البداية، وإلا فهي راعية "صفقة القرن".

ولفت إلى أن "السعودية والإمارات هم حلقة في سلسلة المشروع الصهيوني في المنطقة".

واعتبر عبد السلام أن اتفاق إسرائيل والإمارات "خطوة نقلت ما في السر إلى العلن، وتثبت أن العدو الصهيوني والأمريكي مستمر في تدمير المنطقة".

وأشار إلى أن "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي ومشاركة الإمارات في العدوان علينا يثبت أننا ندفع أرواحنا ودمنا فداءً للقضية الفلسطينية"، متابعا أن "هذا الاتفاق ليس ضد إيران بل ضد الأمة العربية والإسلامية".

وقال محمد عبد السلام إن "العدو الإسرائيلي حرص على تسمية الاتفاق باتفاق "إبراهام" ليخدع العالم"، وأكد على أن "قضية فلسطين حاضرة في وجدان شعوب الأمة الحرة".

وتابع أن "اتفاق اليوم دعاية أمريكية، وقضايا الأمة تباع اليوم على رصيف الانتخابات الأمريكية".

وشدد المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" على أن "كيان العدو لن يتوقف عن الاستيطان، والادعاء الإماراتي بوقفه ادعاء ساذج لتبرير موقفها"، مضيفا أن "الصهاينة لم يتوقفوا عن الاستيطان رغم صدور أكثر من 60 قرارا من مجلس الأمن، وتأتي الإمارات بادعائها اليوم لتضلل الرأي العام".

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​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

© AFP 2020 / ISHARA S. KODIKARA

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط".

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر "تويتر": "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية".