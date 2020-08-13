وأضاف نتنياهو خلال كلمة له مساء اليوم، "طلب مني الرئيس الأمريكي التريث بخصوص بسط السيادة الإسرائيلية على المزيد من الأراضي".
وأشار إلى أن "خطة الضم وبسط السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية أكثر خطة واقعية".
وتابع "ليس هناك أي تغيير في سياساتنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
وأكد أنه "سيكون لإسرائيل اتفاقات سلام شاملة مع دول عربية أخرى دون العودة لحدود عام 1967".
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© REUTERS / HANDOUT
وذكر أن "أبو ظبي ستقوم بعمل استثمارات ضخمة في إسرائيل".
وكان ترامب قد اعلن، اليوم، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.
وأوضح أنه سيتم إطلاق اسم "أبراهام" على الاتفاق، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال "قد نرى بلدان أخرى تقوم بذلك".
ومن جانبه أعلن ولي العهد أبو ظبي محمد بن زايد أنه "تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: لن أتنازل عن ضم أراض في الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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