واشنطن - سبوتنيك. وقال جيمس للصحفيين: "من المقرر انعقاد جلسة اللجنة الدستورية في جنيف يوم الـ 24 من آب/أغسطس في جنيف، ونحن نأمل أن تستمر لبعض الوقت، ولإثبات دعمنا لهذه العملية، سأذهب إلى جنيف، حيث سأعقد عددًا من الاجتماعات، على الرغم من أننا لسنا مشاركين في هذا الحدث، لكنني سأعقد اجتماعات مع المبعوثين الخاصين لسوريا من دول أخرى، وكذلك سألتقي ممثلي المعارضة السورية المشاركين في الجلسة".
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسن في وقت سابق، إن أطراف الصراع السوري اتفقت على الاجتماع مجددا في جنيف للتفاوض على الدستور. وأضاف بيدرسن أن أطراف الصراع اتفقت على الحضور لجنيف واتفقت على جدول أعمال للاجتماع المقبل، بمجرد أن ينتهي الوضع الناجم عن تفشي وباء كورونا. وحث بيدرسن الولايات المتحدة وروسيا على بدء محادثات بينهما لدعم عملية السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر جيفري جيمس يعلن أنه سيزور جنيف قبيل انعقاد لقاءات اللجنة الدستورية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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