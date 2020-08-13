التحالف العربي يعترض ويدمر صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط)". وتابع "كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف مساء اليوم من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط)". وأشار المالكي إلى "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني، واستمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استمرارها بتهديد الأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية لإنهاء الانقلاب والوصول للحل السياسي الشامل في اليمن". وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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