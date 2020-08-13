الكويت... استمرار حظر التجول الجزئي

وتابع المزرم أنه سيتم مراجعة هذا القرار يوم الخميس الموافق 20 أغسطس/ آب الجاري.
وبدأت الكويت منذ 21 مارس/ آذار فرض حظر تجول جزئي في البلاد بداية من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا.
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وأوضح الصالح وقتها أن القرار جاء بسبب بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19، لبيلغ إجمالى الإصابات 74.486 حالة، مقابل شفاء 648 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 66099 حالة، واستقر عدد حالات الوفاة عند 489 حالة، منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
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