اليمن.. لجنة عسكرية سعودية تصل عدن ضمن جهود تنفيذ اتفاق الرياض

مبارك محمد / الخليج 365

وصلت لجنة عسكرية سعودية، الخميس، إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، لإعداد خطة بالإجراءات العملية لتنفيذ الجانب العسكري من اتفاق الرياض، بعد معاينة الأوضاع على الأرض.

وأفاد الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، أن القائم بأعمال رئيس المجلس أحمد سعيد بن بريك، استقبل اللجنة السعودية برئاسة اللواء الركن محمد الربيعي، في مطار عدن الدولي.

وقال الموقع، إن اللجنة السعودية مكلفة بالاطلاع على تموضع القوات، خاصة في مناطق التماس بين قوات الحكومة الشرعية ومسلحي "الانتقالي".

وأوضح أن اللجنة سترفع خطة بالإجراءات العملية لتنفيذ الجانب العسكري من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

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ولم يصدر عن السعودية أو الحكومة اليمنية، أي تعليق حول ما أورده موقع المجلس.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السعودية آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي (يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله)، الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتضمنت الآلية تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

كما شملت أيضا استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومغادرة القوات العسكرية عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوب) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

ومع إعلان الآلية السعودية، أعلن المجلس الانتقالي، تخليه عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد قرابة 3 أشهر من إعلانها.

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