بيان أمريكي إسرائيلي إماراتي حول اتفاق السلام بين أبوظبي وتل أبيب (وثيقة)

واشنطن / الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الخميس، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في اتفاق يعد الأول بين دولة خليجية وإسرائيل.



جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث، ونشره الرئيس دونالد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر".

وفي وقت لاحق من نشر البيان، أعلن ترامب عن توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام، واصفا إياه بأنه "تاريخي".

وفيما يلي نص البيان المشترك بين الدول الثلاث:

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اتصال هاتفي اليوم، على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

إن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي من شأنه أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة، فالدول الثلاث تواجه العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق اليوم.



ومن المقرر أن تجتمع وفود من الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.



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إن بدء علاقات مباشرة بين اثنين من أكثر مجتمعات الشرق الأوسط ديناميكية وأكبر القوى الاقتصادية فيه، من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وإقامة علاقات أوثق بين الناس.



ونتيجة لهذا الإنجاز الدبلوماسي وبناء على طلب الرئيس ترامب وبدعم من الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي، فكل من الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل على ثقة بإمكانية تحقيق إنجازات دبلوماسية إضافية مع الدول الأخرى، وستعمل معا لتحقيق هذا الهدف.



كما ستقوم الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على الفور بتعزيز التعاون وتسريعه فيما يتعلق بمعالجة وتطوير لقاح لفيروس كورونا، ومن خلال العمل معاً، ستساعد هذه الجهود في إنقاذ حياة المسلمين واليهود والمسيحيين في جميع أنحاء المنطقة.



إن هذا التطبيع للعلاقات والدبلوماسية السلمية سوف تجمع بين اثنين من أقوى شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، وستنضم الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى الولايات المتحدة لوضع أجندة استراتيجية للشرق الأوسط لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري والأمني.



وإلى جانب الولايات المتحدة، تتشاطر الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وجهة نظر مماثلة في ما يتعلق بالتهديدات والفرص في المنطقة، فضلاً عن الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار من خلال المشاركة الدبلوماسية، وزيادة التكامل الاقتصادي، والتنسيق الأمني، إن اتفاقية اليوم ستؤدي إلى حياة أفضل لشعوب الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والمنطقة.



وقد أثنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على مشاركة الإمارات العربية المتحدة في حفل الاستقبال الذي أقيم في البيت الأبيض في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، حين قدم الرئيس ترامب خطته للسلام، وأعربا عن تقديرهما للتصريحات الداعمة التي أدلت بها الإمارات العربية المتحدة.



وسيواصل الطرفان جهودهما في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبحسب خطة السلام، يمكن لجميع المسلمين القادمين في سلام زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وينبغي أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام المصلين من جميع الأديان.



وقد أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب على تفانيه لإحلال السلام في المنطقة، وعلى النهج العملي الفريد الذي اتخذه لتحقيقه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.