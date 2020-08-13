إغلاق موقع "القسّام" بسبب ضغوط من "جهات معادية" (بيان)

غزة/محمد ماجد/ الخليج 365-
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، إغلاق موقعها الإلكتروني، من قبل الشركات المستضيفة له "بعد تعرضها لضغوط من جهات معادية".
وقالت "القسام" في بيان وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه "بعد فشلهم في اختراق خوادم موقع القسام أو السيطرة عليها تقنياً، قامت الجهات المعادية بالضغط على الشركات المستضيفة لمواقع القسام باللغات العربية والإنجليزية والعبرية، وأجبرتهم على إغلاقها دون سابق إنذار".
وأضافت إن الإغلاق "محاولة يائسة لإسكات صوت المقاومة الفلسطينية أو حجبه عن الملايين من أنصارها ومحبيها".
وتابعت "هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها مقدراتنا، وقد كنا في كل مرة نخرج منها بفضل الله أصلب عوداً وأكثر تصميماً على مقارعة أعدائنا في كل الميادين".
ولم تذكر "القسام" في البيان هوية الشركات المستضيفة، والجهات التي مارست الضغوط عليها.
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