مليشيا حفتر تحتجز 6 مؤيدين لنظام معمر القذافي

ليبيا / الخليج 365
احتجزت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الخميس، 6 مدنيين في مدينتي سرت وبنغازي الليبيتين، بسبب إظهار تأييدهم لنظام الرئيس السابق معمر القذافي.
جاء ذلك في بيان لمنظمة رصد الجرائم الليبية (حقوقية غير حكومية)، اطلعت عليه الخليج 365.
وذكر البيان أن مليشيا حفتر اعتقلت أربعة مواطنين في سرت (شرق طرابلس) أثناء مشاركتهم في تظاهرة مؤيدة للقذافي.
وقالت إنهم اعتُقلوا "على إثر خروجهم في مظاهرة سلمية ترفع شعارات مؤيدة للنظام السابق".
وأوضحت أنه تم إطلاق سراح ثلاثة منهم بعد ساعات، فيما لا يزال مصير الرابع مجهولا حتى الساعة 17:40 تغ.
وفي بنغازي الواقعة تحت سيطرة حفتر، احتُجز مواطنان بعد ظهورهما في مقاطع فيديو يحملان شعارات مؤيدة لسيف القذافي.
ولم توضح المنظمة ما إذا تم إطلاق سراحهما.
وأدانت كذلك الانتهاكات، واعتبرتها اعتداء على الحريات العامة.
وطالبت المنظمة، الجهات المسؤولة بالكشف عن مصير المعتقلين وكافة المختطفين والمختفين قسريا وإطلاق سراحهم فورا.
وتقول المنظمة إن عمليات الاحتجاز والقبض العشوائي تتم بشكل غير قانوني، ومن دون أوامر قضائية.
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