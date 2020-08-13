ترامب ونتنياهو وبن زايد يتفقون على التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

واشنطن / الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الخميس، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، في اتفاق يعد الأول بين دولة خليجية وإسرائيل.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث، ونشره الرئيس دونالد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر".

وأشار البيان أن وفودا من أبوظبي وتل أبيب ستلتقي في الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقات ثنائية بين البلدين.

وأضاف بأن الاتفاقات تشمل قطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والصحة والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة.

واعتبر البيان أن "تأسيس علاقات مباشرة بين اثنين من أكثر مجتمعات الشرق الأوسط ديناميكية سيحفز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي وإقامة علاقات أقرب بين الناس في المنطقة".

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وتابع البيان: "نتيجة لهذا الإنجاز الدبلوماسي وبناء على طلب الرئيس ترامب وبدعم من الإمارات المتحدة، ستعلق إسرائيل إعلان السيادة في المناطق المحددة في رؤية ترامب للسلام".

وأردف بأن إسرائيل ستركز جهودها الآن على توسيع علاقاتها مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسرائيلي.

وأشار البيان لثقة الدول الثلاث بإمكانية تحقيق إنجازات دبلوماسية إضافية مع الدول الأخرى، مضيفا أنها تعمل معا لتحقيق هذا الهدف.

واستطرد بأن الإمارات وإسرائيل ستوسعان وتسرعان بشكل فوري التعاون في مجال علاج فيروس كورونا وتطوير لقاح مضاد له، مشيرا أن ذلك سيساعد على "إنقاذ حياة المسلمين واليهود والمسيحيين في الإقليم".

ولفت أن الدول الثلاث ستعمل على وضع أجندة استراتيجية للشرق الأوسط لتوسيع التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والأمني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.