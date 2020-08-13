عشراوي لـ "بن زايد": لا تصنعوا لنا معروفاً ولسنا "ورقة تين" لأحد

رام الله/عوض الرجوب/ الخليج 365-

نددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بتطبيع العلاقات رسميا بين إسرائيل والإمارات، والذي كشف عنه، الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقالت عشراوي، على حسابها في تويتر مخاطبة الحاكم الفعلي لدولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان "من فضلك لا تفعل لنا معروفا، نحن لسنا ورقة تين لأحد".

وكانت عشراوي، ترد على ادعاء دولة الإمارات بأن الاتفاق أوقف خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية.

وأضافت عشراوي، مخاطبة بن زايد "ربما لم تعاني تعرض بلدك للسرقة؛ قد لا تشعر أبدًا بألم العيش في الأسر تحت الاحتلال؛ قد لا تشهد أبدًا هدم منزلك أو قتل أحبائك، قد لا يتم بيعك أبدًا من قبل "أصدقائك".



وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق سلام واصفا إياه بـ "التاريخي".

وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "تقدم هائل اليوم، اتفاق سلام تاريخي بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

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بدوره، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة عبر "تويتر"، إعلان ترامب عن اتفاقية سلام بين تل ابيب وأبو ظبي بأنه "يوم تاريخي".

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية، أنباء التوصل للاتفاق قائلة إن الإمارات وإسرائيل اتفقتا على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية.

وبذلك تكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

ويأتي الإعلان عن اتفاق السلام بين تل أبيب وأبو ظبي بعد تصريح نتنياهو ومسؤولين آخرين في أكثر من مناسبة بوجود تقارب مع الإمارات، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

كما زادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين إسرائيل والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.

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