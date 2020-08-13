تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، إصابة شخص في قطاع غزة، بفيروس كورونا.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة ، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه "تم تسجيل إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة من العائدين مؤخراً عبر معبر رفح".

ولفت إلى أنه "تم عزل الحالة، وعدم مخالطتها لأحد فور صدور نتيجة الفحص المخبري السريع".

وبتسجيل الحالة يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في القطاع لـ 81، بينها حالة وفاة واحدة، و71 حالة تعاف.

وتواصل السلطات المصرية، الخميس، فتح معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، استثنائيا في كلا الاتجاهين، لعودة العالقين الفلسطينيين لديها، وخروج المسافرين.

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