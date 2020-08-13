أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، إصابة شخص في قطاع غزة، بفيروس كورونا.
وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة ، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه "تم تسجيل إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة من العائدين مؤخراً عبر معبر رفح".
ولفت إلى أنه "تم عزل الحالة، وعدم مخالطتها لأحد فور صدور نتيجة الفحص المخبري السريع".
وبتسجيل الحالة يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في القطاع لـ 81، بينها حالة وفاة واحدة، و71 حالة تعاف.
وتواصل السلطات المصرية، الخميس، فتح معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، استثنائيا في كلا الاتجاهين، لعودة العالقين الفلسطينيين لديها، وخروج المسافرين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.