قناة إسرائيلية: دمرنا ثلث نظام دفاع الجو السوري خلال 3 سنوات

القدس / سعيد عموري / الخليج 365



قالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن سلاح الجو الإسرائيلي دمر خلال السنوات الثلاث الماضية، ثلث نظام الدفاع الجوي السوري.



وأضافت القناة في تقرير لها: "خلال السنوات الثلاث الماضية، أطلقت إسرائيل 4239 صاروخا وقنبلة ضد أهداف في سوريا"، دون أن تذكر مصدر معلوماتها.



كما أطلقت إسرائيل، بحسب القناة ذاتها، "844 صاروخا مضادا للطائرات خلال الفترة ذاتها، ما أدى إلى تدمير ثلث نظام الدفاع التابع للجيش السوري".



لكن القناة لفتت إلى "أن بعض الصواريخ التي أطلقتها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، اعترضتها صواريخ مضادة للطائرات أطلقتها منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش النظام السوري".



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وركزت بعض الهجمات التي نفذتها إسرائيل في الأراضي السورية، وفق القناة، "على القدرات العسكرية لجيش النظام السوري لمنع نظام بشار الأسد من إنتاج أسلحة متطورة تشمل صواريخ أرضية".



ولفتت القناة إلى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن "الإيرانيين ما زالوا مصممين على إنشاء قاعدة عسكرية في سوريا".

وتتهم إسرائيل، إيران بأنها تحاول التموضع عسكريا في سوريا، في محاولة لتشكيل خطر عليها.



وبين الفينة والأخرى، يهاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا في سوريا.



واحتلت إسرائيل مناطق واسعة من هضبة الجولان التي تعتبر جزءا من الأراضي السورية، خلال حرب يونيو/ حزيران عام 1967، وأعلنت ضمها في 1981، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بذلك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.