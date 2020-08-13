السودان.. البرهان يوجه بتطوير العلاقات الخارجية لبلاده

السودان/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الخميس، وزارة خارجية البلاد، باتخاذ التدابير اللازمة لتطوير وتعزيز علاقات الخرطوم مع كافة دول العالم.

جاء ذلك لدى لقاء البرهان في القصر الرئاسي في الخرطوم، مع سفير السودان الجديد لدى تركيا عادل إبراهيم، بحضور وكيل وزارة الخارجية السوداني محمد شريف، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة.

وقال شريف، وفق البيان، إن رئيس مجلس السيادة "أكد على أهمية دفع وتطوير علاقات السودان الخارجية، وفقا لمصالحه، وأهداف سياساته".

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وأضاف شريف، أن "اللقاء كان بناءً ومثمرا، حيث تطرق إلى مجمل القضايا التي من شأنها تعزيز وتطوير علاقات السودان مع كافة الدول".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، موافقة 7 دول، بينها تركيا، على ترشيحات الخرطوم لسفراء جدد في تلك الدول.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "الحكومة التركية وافقت على ترشيح عادل إبراهيم سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا للسودان لدى تركيا".

وإقامة علاقات خارجية متوازنة للخرطوم أحد أبرز الملفات على طاولة عبد الله حمدوك، رئيس أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.