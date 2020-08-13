الأمن المصري يسمح بدفن "عصام العريان" بحضور 12 شخصا فقط

القاهرة / الخليج 365

قال محامي قيادات "الإخوان المسلمين" في مصر عبد المنعم عبد المقصود، الخميس، إن السلطات الأمنية سمحت بدفن القيادي البارز بالجماعة عصام العريان (66 عاما)، بمقبرة مرشدي الجماعة شرقي العاصمة القاهرة.

وأوضح عبد المقصود في تصريح للأناضول: "السلطات الأمنية منحت موافقة مبدئية لحضور 12 شخصا لمراسم دفن العريان، بإحدى مقابر الوفاء والأمل (مقبرة مرشدي الجماعة شرقي القاهرة)".

وأضاف: "هؤلاء الأشخاص بينهم أسرته وبعض أقاربه، فضلا عن محاميه".

وأشار إلى أنه لم يتحدد بعد موعد الدفن، مضيفا أنه لم تتضح بعد أسباب الوفاة.

وفي وقت سابق الخميس، وصفت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، في بيان، العريان بأنه "شهيد"، مشيرة إلى أن توفي "في ظروف غير إنسانية بمحبسه (جنوبي القاهرة)".

كما أعلنت الإخوان في بيان "صلاة الغائب على روحه عقب صلاة الجمعة من مجد الفاتح في إسطنبول (...) وإقامة مجلس عزاء أون لاين، للعريان، مساء السبت المقبل".

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وحتى الساعة 20: 16 ت.غ، لم تصدر وزارة الداخلية المصرية بيانا بشأن وفاة العريان.

فيما قالت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، إن وفاة العريان "طبيعية إثر أزمة قلبية مفاجئة".



وأثارت وفاة العريان المفاجئة، موجة انتقادات للنظام، فيما نعاه عدد كبير من السياسيين والحقوقيين من كافة التيارات السياسية بالبلاد، فضلا عن أن هاشتاغ (وسم) حمل اسمه، حظي بآلاف المشاركات والمقاطع المصورة.



وللمفارقة، تزامنت وفاة العريان مع حلول الذكرى السابعة على مذبحة ميدان رابعة (شرقي القاهرة)، والتي شهدت فض الاعتصام السلمي المؤيد للرئيس الراحل محمد مرسي، ما خلف مئات القتلى وفق تقديرات رسمية، ونحو ألفي قتيل وآلاف الجرحى، بحسب المعارضة.



وتولى العريان عدة مناصب قيادية في الجماعة، وشغل منصب الأمين العام ونائب الرئيس بحزب الجماعة، "الحرية والعدالة"، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه عقب أشهر من الإطاحة بحكم الرئيس الراحل الأسبق محمد مرسي صيف 2013.

كما حكم على العريان بالسجن المؤبد (25 عاما) في عدة قضايا، أبرزها اقتحام الحدود الشرقية، وأحداث قليوب، وأحداث البحر الأعظم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.