حماس: هدم المنازل بالقدس "مجزرة حقيقية"

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، هدم إسرائيل منازل الفلسطينيين في القدس بمثابة "مجزرة حقيقية ونكبة للمقدسيين".
جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه.
وقال "إن إجبار الاحتلال الصهيوني عشر عائلات مقدسية على هدم منازلهم بأيديهم بحجة البناء دون ترخيص خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع الواحد، دليل على وحشية الاحتلال، وهو بمثابة مجزرة حقيقية ونكبة متجددة بحق أهلنا في مدينة القدس".
وأضاف "الاحتلال الصهيوني يمعن في قهر أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة، ويجبرهم على هدم منازلهم بأيديهم بشكل متزايد، وهم يخوضون معركة وجود حقيقية معه في مدينة القدس".
وكانت السلطات الإسرائيلية قد صعدت منذ بداية العام الجاري، عمليات الهدم في مدينة القدس الشرقية، رغم انتشار فيروس كورونا بين السكان.
وفي 4 أغسطس/ أب الجاري، قالت الأمم المتحدة قالت، في تقرير، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدمت أو صادرت 30 مبنى في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خلال الأسبوعين الأخيرين من يوليو الماضي.
وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن البلدية الإسرائيلية، تقيّد بشكل كبير رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين بالقدس الشرقية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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