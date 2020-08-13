قرقاش: الاتصال الثلاثي قرار إماراتي "شجاع" واختراق نوعي للحفاظ على عملية السلام

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قرقاش: مبادرة الإمارات الأساسية هدفها تفكيك قنبلة موقوتة كانت تهدد حل الدولتين — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) August 13, 2020

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE

مع قناة "سكاي نيوز عربية" إلى أن هذا الاتصال الثلاثي يشكل "اختراقا نوعيا" للحفاظ على عملية السلام.

وتابع الوزير الإماراتي: "نجحنا في تلك المبادرة الشجاعة في إلزام إسرائيل بتجميد ضم الأراضي الفلسطينية".

واستمر قرقاش بقوله: "قرار الضم الإسرائيلي كان سينهي أي أمل للسلام، وكان أمرا مقلقا لمعظم دول العالم".

وقال قرقاش: "في مقابل هذا الإلزام الإسرائيلي هناك التزام إماراتي، نحو خارطة طريق نحو علاقات اعتيادية مع إسرائيل

وأضاف بقوله: "هناك العديد من الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل من دون أي مكسب على الأرض، ولكن الإمارات تحققه بمكسب ملموس على الأرض".

​واستمر قائلا: "لا يمكن للمنطقة أن تتحرك من دون مبادرات قيادية وملموسة مثل تلك التي قام بها الشيخ محمد بن زايد".

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أما عن إمكانية تلك المبادرة أن تحل الأزمة الفلسطينية، فقال أنور قرقاش: "تاريخ الأمة العربية من اتفاقيات كامب ديفيد ومدريد وشرم الشيخ والعديد من المبادرات التي سعت إلى الحل العربي والإسرائيلي"، مضيفا:

"العديد حقق تقدما والكثير حقق بعض التقدم، لذلك نرى أن مبادرتنا الأساسية ليست حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بل لتفكيك قنبلة موقوتة تهدد حل الدولتين وهذا ما تعهد به نتنياهو وبني غانتس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط".

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر "تويتر": "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية".