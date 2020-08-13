هيل: المكتب الفيدرالي الأمريكي يشارك في التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تصريحات هيل خلال جولته في منطقة الجميزة في العاصمة بيروت، حيث أكد "مشاركة المكتب الفيدرالي الأمريكي في التحقيقات بالانفجار في المرفأ، وأنه سيجتمع مع المسؤولين ويطلب منهم إجراء الإصلاحات".

وأقر مجلس النواب اللبناني في جلسته، اليوم الخميس، إعلان حالة الطوارئ في بيروت، وذلك على خلفية الانفجار.

© Sputnik . Zahraa Al-amir

وكان انفجار قد وقع، مساء الثلاثاء 4 آب/أغسطس الجاري، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، حتى الآن، إلى مقتل أكثر من 170 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.

وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له، وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة والحداد العام.

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وعقد مؤتمر دولي افتراضي لدعم الشعب اللبناني، بدعوة من فرنسا، الأحد الماضي، تعهد خلاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن تكون المساعدات التي ستوجه للبنان مستقلة وتحت إشراف الأمم المتحدة؛ وأنه سيكون هناك تحقيق حيادي للوقوف على أسباب الانفجار.

وعقب انفجار مرفأ بيروت اندلعت المظاهرات المناهضة للحكومة، ما دفع رئيس الحكومة حسان دياب إلى إعلان استقالة حكومته، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.