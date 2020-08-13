الرئيس الفلسطيني يدعو إلى اجتماع عاجل على خلفية الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي

وكانت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد علقت على اتفاق السلام التاريخي الذي عقد بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس.

وقالت عشراوي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن "إسرائيل تلقت جائزة من الإمارات عبر تطبيع العلاقات معها من خلال مفاوضات سرية".

وتابعت: "الإمارات خرجت علانية بشأن تعاملاتها السرية/ التطبيع مع إسرائيل. من فضلكم لا تقدموا لنا معروفا. نحن لسنا ورقة تين لأحد!".

يتبع...