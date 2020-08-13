وقال تامر بعد اللقاء بحسب ما نقلته وسائل الاعلام اللبنانية: "الدولة البرازيلية أرسلت الكثير من المساعدات إلى لبنان فور وقوع الانفجار، وساهمت أيضاً بجزءٍ منها الجالية اللبنانية في البرازيل".
بالمقابل نقل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون تحياته إلى الرئيس البرازيلي".
© Sputnik . Zahraa Al-amir
وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وعجلت الاحتجاجات بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر عون يلتقي وفدا برازيليا برئاسة ميشال تامر... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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