نتنياهو يعلق على الاتفاق التاريخي بين بلاده والإمارات

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، معلقا على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات، برعاية أمريكية.
وقال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي". مشاركا تغريدة ترامب.
فيما أكدت وسائل إعلام عبرية، وكذلك نتنياهو نفسه، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلقي خطابا تاريخيا بشأن الاتفاق بين بلاده والإمارات، بعد قليل.
وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "حدث ضخم اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".
وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط".
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