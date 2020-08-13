"انتصار للدبلوماسية والسلام"...  إيفانكا ترامب تعلق على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات

ونشرت إيفانكا تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، للتعليق على توصل الرئيس الأمريكي لاتفاق سلام تاريخي بين الإمارات وإسرائيل.

وقالت إيفانكا: "إن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات اليوم هو انتصار كبير للدبلوماسية والسلام. وأرفقت بالتغريدة أعلام الدول الثلاث، أمريكا وإسرائيل والإمارات.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، مساء اليوم الخميس، إنه "حدث ضخم اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلون من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط".