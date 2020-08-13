شكرا لقرائتكم خبر عن بيان: الإمارات وإسرائيل ستوقعان اتفاقات ثنائية تشمل السياحة والرحلات المباشرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الخميس إن وفدين من الإمارات وإسرائيل سيلتقيان خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات من بينها الطاقة والسياحة والرحلات المباشرة والاستثمار والأمن والاتصالات والتكنولوجيا.
وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على تويتر اليوم الخميس إنه تم التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.
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