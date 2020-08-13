شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: المبادرة الإماراتية شجاعة رغم الانتقاد والتشكيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن هناك مقدمة لخطوة التواصل مع إسرائيل، حيث أن البرنامج الانتخابي للحكومة الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية كان قرارا مقلقا لكافة دول العالم والإدارة الأمريكية لأن هذا القرار سينهي أى فرصة حقيقية من تحقيق ما يتطلع إليه المجتمع الدولى وهو حل الدولتين، ومن هذا المنطلق فإن الإمارات تحركت وأخذنا خطوات إضافية وغير مسبوقة من خلال مقال السفير يوسف العتيبي في الصحافة الإسرائيلية ضد قرار الضم.

وأضاف قرقاش، فى مقابلة على شبكة سكاى نيوز اليوم الخميس: "المبادرة شجاعة وكل ما تحمله من جرأة وانتقاد وتشكيك بالمقابل لا يمكن للمنطقة أن تتحرك للأمام إلا من خلال مبادرات قيادية وشجاعة وجرأة، والإمارات أمام شيء ملموس تقدمه للعرب وللعالم في هذا الخصوص".

وتابع: "كنا نقول بأن الحل السياسي في يد الفلسطينيين والإسرائيليين ولابد من العودة إلى طاولة المفاوضات وبناءً على ذلك كثير من الدول تواصلت معنا والرصيد الجيد والإيجابي التي تحمله دولة الإمارات وقيادتها من هنا تطورت الفكرة في نوع من الاتفاق السياسي وهذه الفكرة تطورت على نار هادئة من خلال الحاح أمريكي ومتابعة أمريكية والفكرة هي الزام إسرائيل بتجميد ضم الاراضى الفلسطينية والمقابل تطوير العلاقات بين البلدين الى علاقات طبيعية".