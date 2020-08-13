شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية: رئيس الوزراء الكويتى يستعد للاستجواب فى مجلس الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الجريدة الكويتية إنه بعد تجديد مجلس الأمة بجلسته الخاصة أمس الثقة بوزير المالية براك الشيتان للمرة الثانية، بأغلبية 32 نائباً، تستعد الحكومة لمواجهة موجة استجوابات جديدة، اثنان منها لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الذى علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أنه مستعد لمواجهتهما وصعود المنصة.

وأعلن النائب الكويتى د.عبدالكريم الكندرى أنه سيقدم استجواباً إلى الخالد من محورين: السياسة المالية للدولة، وآلية إدارة الحكومة لملف أزمة "كورونا".

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وطالب الكندرى رئيس الوزراء بصعود المنصة "كى نعرف وجهة نظره المالية، وهل هناك مساس بجيوب المواطنين أم لا؟"، مؤكداً أنه لا يمكن انتهاء الفصل التشريعي من دون مساءلة الحكومة عن ملف كورونا.

وبينما كشف النائب الكويتى، شعيب المويزري عن تأييده استجواب الكندري للخالد، أعلن النائب رياض العدساني استجوابه رئيس الوزراء، مثلما وعد، خصوصاً بعدما رمى وزير المالية اتهامه على مجلس الوزراء فيما يتعلق بالوثيقة الاقتصادية، معتبراً أن قبول سمو الرئيس بذلك يحمله المسئولية.

وبدوره أعلن النائب الكويتى، مبارك الحجرف دعمه للاستجوابين المعلن تقديمهما لرئيس الوزراء.