شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات الانفجار الأولى لمرفأ بيروت من داخل مستشفى بالعاصمة اللبنانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مستشفى الروم الأشرفية فى العاصمة اللبنانية بيروت، عن مقطع فيديو جديد التقط بكاميرات المراقبة المثبتة داخل المستشفى، يظهر لحظات الانفجار الضخم الذى هز العاصمة اللبنانية فى مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضى، أدى إلى سقوط نحو 171 وأكثر من 6 آلاف من الجرحى والمصابين.

وأوضحت اللقطات العصيبة التى كشفت عنها المستشفى، اهتزاز الأرض وانهيار أجزاء كبيرة من المستشفى على رؤوس الموظفين والمرضى لحظة وقوع الانفجار فى مرفأ بيروت، مشيرة إلى سقوط 17 شهيداً بين ممرضى وممرضات المستشفى نتيجة الانفجار.





من ناحية أخرى، أقر مجلس النواب اللبنانى فى جلسته المنعقدة، اليوم، حالة الطوارئ داخل العاصمة بيروت جراء الانفجار المدمر الذى وقع فى ميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الجاري، كما وافق على الاستقالات التى تقدم بها 8 نواب.





وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت فى 5 أغسطس الجارى حالة الطوارئ لمدة أسبوعين داخل نطاق العاصمة بيروت وحدها، ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

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و"حالة الطوارئ" هى نظام قانونى تفرضه السلطات العامة وتضعه موضع التنفيذ من أجل مواجهة ظروف استثنائية، ما يسمح لها باتخاذ تدابير لا يمكن تطبيقها عادة ضمن الإطار القانوني العادي، على الرغم من أن هذه التدابير تظل خاضعة للرقابة القضائية.