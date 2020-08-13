شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية "تؤمن" صحة زوار المسجد الحرام بـ"إدارة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارًا بإنشاء إدارة بمسمى "إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة"، وترتبط إدارياً بالإدارة العامة للشؤون الخدمية بحسب صحيفة سبق السعودية.
ويأتي القرار حرصاً من الرئاسة لتوفير بيئة مناسبة، ومناخ تعبدي آمن ومناسب، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتوعوية، وذلك لضمان راحة وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين من الحجاج والعمار والزوار.
يذكر أن الرئاسة عملت خلال فترة تفشي الجائحة على توفير جميع التدابير الوقائية والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين بالمشاركة مع عدة جهات للحفاظ على سلامة العاملين.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية "تؤمن" صحة زوار المسجد الحرام بـ"إدارة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.