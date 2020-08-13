شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: سلاح الجو قصف مواقع تابعة للوفاق جنوب شرق مصراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الطيران الحربى التابع الجيش الوطنى الليبى، أن سلاح الجو قصف مواقع للوفاق جنوب شرق مصراتة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الجيش الليبى، قد قصف "أهدافا معادية" تابعة لعدد من المرتزقة جنوب شرق مدينة مصراتة، و كشفت المصادر عن أن الغارة كانت جنوبى منطقة أبوقرين، على الطريق المؤدى إلى بلدة أبونجيم فى بلدية الجفرة، مؤكدة أن السكان المحليين سمعوا صوت انفجارات شديدة من جهة بلدة وادى بي.

ووفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أضافت المصادر، أن سلاح الجو التابع للجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر قصف "أرتالا مسلحة يستقلها عدد من المرتزقة والعناصر الإرهابية التابعة لمليشيات حكومة الوفاق فى منطقة وادى بى غربى مدينة سرت".