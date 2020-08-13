شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى ينضم للتحقيق فى انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل اليوم الخميس، إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) سينضم إلى محققين لبنانيين ودوليين في التحقيق في انفجار بيروت الذي وقع الأسبوع الماضي وأودى بحياة 172 شخصا على الأقل.

وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل إن المشاركة تأتي تلبية لدعوة من السلطات اللبنانية.

وكانت قد قالت الخارجية الأمريكية، إن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل يزور لبنان من 13-15 أغسطس.

Advertisements

وأوضحت أن هيل سيؤكد على الحاجة الملحة لإرساء الإصلاح الاقتصادي والمالي وإنهاء الفساد المستشري، وتحقيق المساءلة والشفافية.

وأضافت أن هيل سيؤكد رغبة الولايات المتحدة في دعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب و "ملتزمة حقا" بأجندة الإصلاح هذه وتتصرف بناء عليها.