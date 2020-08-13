شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: بدء تطبيق المرحلة الرابعة من العودة للحياة الطبيعية فى خطة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، موافقة مجلس الوزراء على بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من المراحل الخمس للعودة للحياة الطبيعية، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف المزرم - فى تدوينة على الحساب الرسمى للمركز على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم /الخميس/ - : "أن مجلس الوزراء كلف، عقب اجتماعه الاستثنائى اليوم، الوزراء كل فى مجال اختصاصه بتنفيذ المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية".

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وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر كذلك الموافقة على استئناف نشاط كرة القدم فى إطار الاستعدادات للبطولات القارية والدولية دون حضور جمهور، مع تطبيق الاشتراطات الصحية وذلك بدءًا من بعد غد السبت.

ولفت إلى أنه تقرر أيضًا السماح لبعض الأنشطة المدرجة فى المرحلة الخامسة بالعمل خلال المرحلة الرابعة من خطة عمل العودة تدريجيًا للحياة الطبيعية، وهى الأندية الرياضية، والصحية، ومحال العناية الشخصية (الصالونات) والحلاقة، والمنتجات الصحية، إضافة إلى محال الخياطة والمشاغل مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.