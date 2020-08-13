شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 10 حالات محلية، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1320 إصابة.
وقال جابر - خلال مؤتمر صحفى أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس -: "إن الحالات الجديدة تتضمن 6 حالات فى فنادق الحجر لمواطنين قادمين من السعودية وفلسطين، وحالة لسائق، والحالات المحلية شملت 4 حالات فى محافظة إربد و4 فى لواء الرمثا، وحالتين فى العاصمة عمان".
وأشار إلى أن 7 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية من منطقة الحجر فى البحر الميت، فيما بقى تحت العلاج 90 حالة.
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