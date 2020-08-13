شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تجرف معسكراً حوثياً بالحديدة وتتسبب بخسائر فى الأرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرفت السيول التى اجتاحت مدينة تهامة غربى اليمن خلال الأسبوعين الماضيين، معسكراً تابعاً لميليشيات الحوثي، فى وادى سهام بمديرية باجل شرقى محافظة الحديدة، مما أسفر عن وقوع وفيات.

وقال مصدر محلى يمنى - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - إن السيول فاجأت المعسكر الحوثى الذى يقع فى الخان ويمتد شرقا إلى خط عبال، وجرفت كافة عناصره، مؤكدا أن المواطنين عثروا على جثث عناصر الميليشيات فى المراوعة، بعد أن جرفتها السيول لعدة أميال.

وأوضح أن عناصر حوثية تتمركز فى مزرعة السحارى فى منطقة المرشدية بمديرية زبيد، غادرت المزرعة بعد أن غمرتها السيول، مشيرا إلى أن أطقماً حوثية تحمل أسلحة ومعدات حربية فرت من المزرعة خشية تكرار ما حل بعناصرها فى معسكر مديرية باجل.