"يونسكو": 640 بناية تراثية تضررت جراء انفجار بيروت

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، الخميس، إن 640 من الأبنية الأثرية في العاصمة اللبنانية تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل في البنى التحتية.

وقالت "يونسكو"، في بيان، إن "640 من الأبنية التراثية تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت و60 من هذه الأبنية معرضة للانهيار".

وأشارت أنها ستقود حراكا دوليا لإعادة إعمار تراث العاصمة اللبنانية.

Advertisements

وذكرت المنظمة الدولية، أن الانفجار "ألحق أضرارا بمتاحف عديدة منها الوطني، وسرسق، ومتحف الجامعة الأميركية، إضافة لمواقع ثقافية ودينية وصالات عرض".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، عن تضرر 3 آلاف و972 مبنى، و4 آلاف و214 سيارة جراء انفجار مرفأ بيروت.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، الإثنين، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضيالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.