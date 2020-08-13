جمعية تركية تنظم مشروعا لتصفيف شعر 300 طفلة سورية

جرابلس / الخليج 365

قدمت جمعية تركية، الخميس، خدمات تصفيف الشعر لـ 300 طفلة سورية معظمهن يتيمات، ليعشن طفولتهن التي مضت في الحرب.

والخدمة مقدمة من جمعية "ابتسم من أجل الأطفال" الدولية، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، لطفلات في منطقة جرابلس الواقعة في نطاق عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وفي حديث للأناضول، قالت مديرة مشروع تصفيف الشعر لدى الجمعية تولاي غوك تشيمن، إن المشروع الحالي يأتي بنسخته الثالثة شمالي سوريا.

وأضافت أن الجمعية أهدت الطفلات كتاب "قصص مليئة بالأمل"، ومجموعة للعناية الشخصية.

وأشارت غوك تشمين، إلى أن خدمة تصفيف الشعر تأتي في ظروف استثنائية، وسط تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

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وبيّنت أن مجموعة من متطوعات الجمعية، استقبلت الطفلات اليتيمات وسط هذه التدابير، حيث وزعت كمامات لهن، وعقّمت أيديهن، مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

وقالت إن المشروع يهدف لتذكير الأطفال في مناطق الحروب والصراعات بطفولتهم.

بدورها أعربت الطفلة تهاني أحمد (10 أعوام) عن سعادتها الكبيرة في تجديل وتصفيف شعرها، مقدمة شكرها للقائمين على المشروع.

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وجرى مع نهاية العملية في 29 مارس/ آذار 2017، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "جوبان بي" (الراعي) و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش" الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.