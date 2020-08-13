نتنياهو يصف التوصل لاتفاق سلام مع الامارات بـ"يوم تاريخي"

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق سلام بين تل أبيب وأبوظبي بأنه "يوم تاريخي".

وأعاد نتنياهو نشر تغريدة ترامب التي أعلن فيها الأخير عن الاتفاق، مرفقا إياها بالقول إنه "يوم تاريخي".

بدورها، ذكرت قناة "كان" العبرية الرسمية أنّ نتنياهو أجل الإعلان عن "ضم" أراض بالضفة الغربية، وهي خطوة كانت مقررة في يوليو/تموز الماضي؛ بهدف توقيع اتفاق السلام مع أبوظبي.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو أجّل الإعلان عن "الضم" بطلب من ترامب.

وقبل إعلان ترامب بفترة قصيرة عن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، ذكرت قناة "كان" أنّ نتنياهو غادر لفترة وجيزة الاجتماع الوزاري المصغر (الكابينت) الذي عقد في وقت سابق الخميس، بشكل غير متوقع.

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وقال نتنياهو عندما عاد للاجتماع‎: "ستعرفون لاحقا سبب مغادرتي".

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية، أنباء التوصل للاتفاق قائلة إن الإمارات وإسرائيل اتفقتا على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية.

وبذلك تكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

ويأتي الإعلان عن اتفاق السلام بين تل أبيب وأبو ظبي بعد تصريح نتنياهو ومسؤولين آخرين في أكثر من مناسبة بوجود تقارب مع الإمارات، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

كما زادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين إسرائيل والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.