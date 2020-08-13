السودان.. ارتفاع حصيلة وفيات السيول إلى 40

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365



ارتفعت حصيلة وفيات السيول والأمطار في عموم السودان، الخميس، إلى 40 بعد تسجيل 8 حالات جديدة في ولاية كسلا (شرق)، وفق مسؤول محلي.



والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية، ارتفاع الحصيلة إلى 32 وفاة و16 إصابة منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/حزيران.



وأعلن المدير التنفيذي لمحلية ريفي أروما في ولاية كسلا، أحمد خليل، وفاة 8 أشخاص جراء السيول والأمطار بالولاية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.



وأشار خليل إلى ظهور بعض الحالات المرضية المصاحبة لتداعيات السيول، دون أن يحدد عددها وطبيعتها.



وقال إن "ريفي أروما أصبحت منطقة كوارث بعد خروج مياه القاش (نهر موسمي) عن مجراها بعد ارتفاع المنسوب".



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وعلى إثر ذلك اجتاحت المياه كل القرى المحلية؛ ما عدا القطاع الغربي والمنطقة الغربية من الولاية.



وحذّر خليل من أن الأسر في العراء، وتحتاج إلى مساعدات إيواء وغذاء ودواء.



ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/حزيران، ويستمر حتى أكتوبر/تشرين أول.



وتهطل عادة أمطار قوية على البلاد في هذه الفترة، ويواجه السودان فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.

وتعرضت العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، على مدار الأيام الماضية لأمطار غزيرة، فيما ضربت سيول مناطق بـ"شرق النيل" شرقي العاصمة.



وفي السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.